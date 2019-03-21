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"KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması sevindirici"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması piyasaları rahatlatacak"- "Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin sürelerinin uzatılması sevindirici bir haber oldu"

21 Mart 2019 Perşembe 11:52
"KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması sevindirici"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin 3 ay daha uzatılmasının piyasaları rahatlatacağını belirterek, "Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin sürelerinin uzatılması sevindirici bir haber oldu." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, birçok önemli sektördeki vergi indirimlerinin piyasalar için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Vergi indirimlerinin, otomotiv, mobilya ve beyaz eşyada haziran sonuna, konut alım satımında da yıl sonuna kadar uzatılmasıyla birçok sektörde daralma beklentilerinin önüne geçileceğini vurgulayan Palandöken, böylece enflasyon oranlarının düşmeye devam edeceğini ve sektörlerin canlanacağını kaydetti.

Palandöken, lokomotif olarak kabul edilen bu sektörlerdeki canlanmanın, ekonominin geneline de olumlu yansıyacağına dikkati çekerek, "Düğün sezonunun yaklaştığı dönemde mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin sürmesi esnaf ve sanatkarımız için büyük önem taşıyor. Ayrıca mobilyadaki KDV'nin yüzde 8 olması ve beyaz eşyadaki ÖTV'nin sıfırlanması, yeni evlenecek çiftler için de müjde niteliğinde. Ticari araç alımlarında KDV yüzde 1, tapu harçlarında yüzde 3 olarak devam ediyor. Konut sektöründe de hızla düşen faiz oranlarıyla beraber vergi indirimleri de etkisini gösterecektir. KDV yüzde 8 olarak yıl sonuna kadar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Piyasaları rahatlatacak"

Palandöken, düğün sezonu sebebiyle beyaz eşya ve mobilya satışlarının yaz aylarında arttığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin sürelerinin uzatılması sevindirici bir haber oldu. KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması piyasaları rahatlatacak. Haziran sonuna kadar uzayan süreler, yaz sonuna kadar sürmeli. Evini değiştirmek, başka bir eve taşınmak isteyenler genellikle soğuk kış aylarını atlatmak için yaz aylarını bekliyorlar. Aynı şekilde evlenecek olanlar da yaz aylarındaki düğün sezonunu bekliyor. Bu nedenle mobilya ve beyaz eşya satışları da en çok yaz aylarında yapılıyor. Dolayısıyla haziran sonunda bitecek vergi indirimlerinin yaz sonuna kadar uzatılması gerekir. Haziran ayı geldiğinde, ekonomi yönetimi sektördeki gidişata göre gerekli önlemi mutlaka alacaktır."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:52
  1. Bendevi Palandöken
  2. KDV ve ÖTV indirimleri
  3. TESK

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