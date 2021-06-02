Coronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak etkilenen işletmelere ve faaliyetlere, destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresi uzatılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta su süre bitti. Vatandaşlar, KDV indiriminin ne zaman bittiğini ve sürenin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

KDV indirimi 2021 ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayınladığı Karara göre, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, 31Temmuz sonuna kadar uzatıldı.

Diğer taraftan, 31 Temmuz'a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.