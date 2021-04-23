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Aktüel KDK'nin tavsiye kararıyla iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavı sonuçları açıklandı
Aktüel

KDK'nin tavsiye kararıyla iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavı sonuçları açıklandı

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Nisan 2018'de yapılan iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavının sonuçları ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:05:00 -
KDK'nin tavsiye kararıyla iş müfettiş yardımcılığı mülakat sınavı sonuçları açıklandı

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bazı vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan 2018'de yapılan iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçlarının aradan uzun zaman geçmesine rağmen açıklanmadığını belirterek, kuruma başvurdu.

Başvurularda bu durumun gelecekle ilgili plan yapılması, aile birliğinin kurulması ve yerleşim yerinin seçilmesi gibi hususlarda engel oluşturması sebebiyle mağduriyet yaşandığı ifade edilerek, mülakat sınavının sonuçlarının açıklanması ve hak kaybının sonlandırılması istendi.

Bunun üzerine ilgili idareyle görüşen KDK, Bakanlıktan iyi yönetim ilkeleri ile hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde başvuruyu inceleyerek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Bakanlık, iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adayların Bakanlığın internet sayfasından ilan edildiğini KDK'ye bildirdi.

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