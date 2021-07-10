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Gündem KDK sayaç arızası nedeniyle vatandaşa yüksek gelen doğal gaz faturası sorununu çözdü
Gündem

KDK sayaç arızası nedeniyle vatandaşa yüksek gelen doğal gaz faturası sorununu çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), yüksek doğal gaz faturası gelen vatandaşın başvurusu üzerine ilgili kamu idaresiyle yaptığı görüşmeler sonucu mağduriyet giderildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:53:00 -
KDK sayaç arızası nedeniyle vatandaşa yüksek gelen doğal gaz faturası sorununu çözdü

İstanbul'dan KDK'ye başvuran bir kişi, 2020 kasım ve aralık aylarına ait doğal gaz faturasının gelmemesi üzerine ilgili kurumla görüştüğünü ve yetkililerin gelip bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini ifade etti.

Sayaç değiştikten sonra 817 lira fatura gelen başvurucu, evde 2 kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için gün içinde fazla evde bulunmadıklarını kaydetti. Yetkililer tarafından yaklaşık bir yıldır sayacın yanlış okuma yapması nedeniyle yüksek fatura geldiği yönünde bildirim yapıldığına dikkati çeken başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını, fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini bildirdi.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili idareyle görüşmeler gerçekleştirdi.

KDK'nin girişimleri sonucu şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı.

 

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