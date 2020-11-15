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Dünya Kazımi'den Sincar hamlesi! 'Çözüm içeriden olmalı'
Dünya

Kazımi'den Sincar hamlesi! 'Çözüm içeriden olmalı'

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Musul'a bağlı Sincar'daki durumla yakından ilgilendiklerini ve Sincar'daki çözümün dışarıdan değil, içeriden olması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:29:00 -
Kazımi'den Sincar hamlesi! 'Çözüm içeriden olmalı'

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'ta Sincarlı kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Merkezi hükümetin Sincar'daki durumla yakından ilgilendiğini ve sorunların çözümüne önem verdiğini kaydeden Kazımi, "Sincar'da çözüm dışarıdan değil, içeriden olmalı." ifadesini kullandı.

Sincar'da yerlerinden edilenlerin tamamının evlerine dönmesi için çabaladıklarını söyleyen Kazımi, şunları kaydetti, "Sincar halkı, ulusal kimliğine sarılmalı. Yasalar vatandaşlık prensibinin hakim olduğu, etnik ve dini renkliliği koruyan güçlü devletin inşasının temelidir." dedi.

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Terör örgütünün ne şekilde Sincar'dan çıkarılacağı konusu anlaşmada yer almazken, ilçedeki yönetimin Bağdat tarafından sağlanacağı ifade edilmişti.

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