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Gündem Kazım Karabekir'in torunu hayatını kaybetti
Gündem

Kazım Karabekir'in torunu hayatını kaybetti

Kazım Karabekir’in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:13:00 -
Kazım Karabekir'in torunu hayatını kaybetti

Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, beyin kanaması sonucu 60 yaşında vefat etti.

Müzisyen Cihat Aşkın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kardeşim Ferhan Ayasbeyoğlu’nun ani kaybından dolayı büyük üzüntü duydum. Son derece güler yüzlü, sevecen ve büyük yürekli bir insandı. Başta sevgili Timsal hanım’a ve tüm Karabekir ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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