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Yerel Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Yerel

Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-21 12:02:00 - 2024-01-21 12:03:36

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesinde Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Ekipler Edremit Yenice Karayolunu açık tutmak için aralıksız kar küreme ve tuzlama işlemi yapıyor.

Gece saatlerinde rüzgar yönünün poyraza dönmesiyle birlikte başlayan kar yağışı Kazdağları’nda zaman zaman tipi şeklinde gerçekleşiyor. Poyraz fırtınası zaman zaman 70 kilometre hıza kadar çıkıyor. Sıcaklıklar ise -5 dereceye kadar düştü. Kazdağları’nın Eybek, At Kayası, Kapanca, Kumluca, Hanlar, Döşemedere mevkiilerinde etkili olan kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları ekipleri ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri gece saatlerinden itibaren bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice Karayolu’nun açık olduğunu ifade eden yetkililer bu yol kesiminde yolculuk yapacak sürücülere araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli sürüş yapılması gerektiğini ifade ettiler. Yağışın pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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