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Yerel Kazdağları Milli Parkı'nda yangın!
Yerel

Kazdağları Milli Parkı'nda yangın!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 16:12:00 -
Kazdağları Milli Parkı'nda yangın!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda yangın çıktı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. AA

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