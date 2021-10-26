Kazanım değerlendirme uygulaması nedir? Kazanım değerlendirme dersleri hangileri?

Kazanım değerlendirme uygulama sınav dersleri hangileri, Kazanım uygulaması sınavında kaç soru sorulacak, kazanım değerlendirme uygulama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kazanım değerlendirme sınavına kimler girecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in dün duyurduğu koronavirüs kaynaklı öğrenme kayıplarının tespiti uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başlatıldı.

Kazanım değerlendirmesi uygulaması nasıl yapılıyor?

Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bugün ve yarın ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulamasının yapılacağını, çalışmanın 81 ilde uygulanacağını dile getirdi.

Kazanım değerlendirmesi nede yapılıyor?

Bakan Özer kazanım değerlendirmesinin neden yapıldığına ilişkin olarak “Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim-öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.” dedi.

Kazanım değerlendirme uygulaması hangi derslerden olacak?

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmi ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."

Kazanım uygulamasında kaç soru sorulacak?

İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başladı. İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olacak ve her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek.

Lise kazanın uygulaması hangi dersten olacak kaç soru sorulacak?

Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik yarınki kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 30'ar, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden 15'er soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri 50'şer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.

Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.

Kazanım uygulaması cevapları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin cevap kağıtları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak. Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.