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Aktüel Kazakistanlılar, yeni yılı buz pateni yaparak karşıladı
Aktüel

Kazakistanlılar, yeni yılı buz pateni yaparak karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:42:16 -
Kazakistanlılar, yeni yılı buz pateni yaparak karşıladı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da vatandaşlar, parklarda buz pateni ve kızak keyfi yaparak 2021'e girdi.

Kazakistan'da, yeni yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları çerçevesinde kutlandı.

Başkent Nur Sultan’da insanlar, hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen yeni yılı parklarda buz pateni ve kızak keyfi yaparak karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, halkın yeni yılını kutladı.

Tokayev, 2020’de tüm dünya ülkeleri gibi Kazakistan’ın da zorlu bir sınav verdiğini belirterek, “Salgında çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Onların arasında ülkemizin gelişmesine katkılarda bulunan değerli vatandaşlarımız da var.” dedi.

2021’de Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yılı olduğunu ve yeni on yıllık kalkınma sürecine gireceğini hatırlatan Tokayev, "Gerçekten de önemli bir döneme giriyoruz. Kazakistan’ın gücüne güç katmayı sürdüreceğiz. Biz ulusal çıkarlarımızı her türlü koruyacağız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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