Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!

Kazakistan, Almatı şehrinin kuzeyinde yer alan Balkaş Gölü yakınlarında ilk nükleer enerji santralini inşa edeceğini açıkladı.

Kazakistan, Özbekistan sınırına yakın Almatı şehrinin kuzeyinde yer alan Balkaş Gölü yakınlarında ilk nükleer enerji santralini inşa edecek. Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından, 17 Ağustos 2023 tarihinde yapılan açıklamada, "Reaktör teknolojilerinin seçimine ilişkin önceki çalışmaları güncellemek, güç hacmini ve inşaat alanını belirlemek için çalışmalar yapıldı. Çalışmaların sonuçlarına göre, Almatı bölgesi Cambıl ilçesine bağlı Ülken köyü topraklarının nükleer santral inşası için en uygun alan olarak seçildi" ifadelerine yer verildi.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞAATI İÇİN 4 ŞİRKET SIRADA

qha'da yayınlan haberde: Kazakistan Enerji Bakanlığı, ilk nükleer enerji santralinin inşası için tecrübeli teknoloji şirketlerinin belirlendiğini açıkladı. Bakanlık, şirketler hakkında henüz nihai bir karar vermediğini ancak dört şirketin önce çıktığını açıkladı. Öne çıkan şirketler arasında Çin merkezli Chitoining CNNC, Kore merkezli Zhanubiy Koreaning KHNP, Rusya merkezli Rosatom ve Fransa merkezli Francening EDF şirketleri yer aldı.



İlginizi çekebilir→ Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO