0553 313 94 23

Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı göreve başladı

Kazakistan'da erken seçimini kazanan Kasım Cömert Tokayev, Bağımsızlık Sarayında düzenlenen törenle yemin ederek görevine başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı göreve başladı

Ülkede 9 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Tokayev'in Bağımsızlık Sarayında düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, Kazakistan'da faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, anayasaya uygun olarak seçilen yeni cumhurbaşkanının görevine yemin ettikten sonra başlayacağını açıklamasının ardından Tokayev, halka adil hizmet edeceğine, kanunlara sıkı şekilde uyacağına, vatandaşların hak ve özgürlüğünü garanti edeceğine yemin etti.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Berik İmaşev'in cumhurbaşkanı kimliğini takdim etmesinin ardından konuşan Tokayev, Kazakistan'ın stratejik önem taşıyan projelerinin uygulanması üzerinde çalışacağını, eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in stratejisini uygulayacağını ifade etti.

Tokayev, Kazakistanlı girişimcileri destekleyeceğini, ülkeye yatırım çekeceğini ve onları koruyacağını, girişimciliği teşvik edeceğini ve orta sınıfı oluşturacağını dile getirerek, "Amacım halkın birliğini sağlamak ve her vatandaşın haklarını korumaktır." dedi.

"Yapıcı, dengeli, çok yönlü dış politikayı izlemeye devam edeceğiz"

Halkın karşısında iktidarın sorumluluğunu artırmak gerektiğinin altını çizen Tokayev, sivil toplumun geliştirilmesine büyük önem verileceğini söyledi.

Tokayev, toplum ile iktidar arasındaki diyalogun gelişmesinin halkı endişelendirdiğini, böyle bir diyalogun çoğulculuğa dayanması gerektiğini vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin yer alacağı Ulusal Toplumsal Güven Konseyini oluşturma kararı aldığını kaydetti.

İktidarın halka verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, "Ancak bu şekilde halk birliğini ve ülkede istikrarı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkesinin dünyada büyük güç kazandığını ve barışçıl, açık ülke, uluslararası işlerde güvenilir olarak tanındığını söyleyerek, "Yapıcı, dengeli ve çok yönlü dış politikayı izlemeye devam edeceğiz. Uluslararası arenada milli çıkarları sıkı şekilde savunacağız." şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
  1. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
  2. Kasım Cömert Tokayev
  3. kazakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı halkla belirleniyor
    1. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    2. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    3. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    4. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    5. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    6. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    7. Ardahan’da heyelan paniği
    8. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    9. Süleyman Soylu'dan Temel..
    10. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    11. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    12. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    13. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    14. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    15. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    16. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    17. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    18. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    19. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    20. Sulama kanalında mahsur kalan..
    21. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    22. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    23. Tarihi müzenin merdivenlerinde..
    24. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
    25. Motosikletli polisler suçlulara göz..
    26. Elazığ'da şehit askerler için tören
    27. TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı
    28. Küçükçekmece Belediyesinden Mobil..
    29. "Angola'da yatırım fırsatlarının..
    30. Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı