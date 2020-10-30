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Aktüel Kazakistan'ın uluslararası rezervleri eylülde 91,1 milyar dolar oldu
Aktüel

Kazakistan'ın uluslararası rezervleri eylülde 91,1 milyar dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:22:27 -
Kazakistan'ın uluslararası rezervleri eylülde 91,1 milyar dolar oldu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın uluslararası rezervleri, bu yılın eylül ayında 91,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Milli Bankadan yapılan açıklamada, eylül ayında altın fiyatlarındaki düşüş sonucunda bankanın uluslararası brüt rezervlerinin yüzde 4,5 azalarak 33,8 milyara gerilediği belirtildi.

Açıklamada, rezervlerin düşmesinde, Milli Bankada yerleştirilen ikinci düzey bankaların varlıklarının azalması, döviz müdahalesi ve dış borç ödemelerinin de etkili olduğu aktarıldı.

Ulusal fonun döviz varlıkları dahil ülkenin uluslararası rezervlerinin eylülün sonunda 91,1 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, söz konusu dönemde parasal tabanın yüzde 1,3 küçülerek 9 trilyon 23 milyar tengeye, dar parasal tabanın yüzde 5,9 küçülerek 4 trilyon 920 milyar tengeye gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, eylülde para arzının yüzde 2,4 artarak 24 trilyon 180 milyar tenge, dolaşımdaki nakit paranın yüzde 3,9 azalarak 2 trilyon 808 milyar tenge olduğu ifade edildi.

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