Kazakistan'dan Ukrayna savaşına katılanlara darbe: 700 vatandaşına dava açtı!

Kazakistan’da 2025 yılı, Ukrayna savaşıyla bağlantılı cezai kovuşturmalarda "rekor yılı" olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, Rus ordusu veya Wagner gibi paralı asker grupları bünyesinde çatışmalara katılan Kazakistan vatandaşlarına yönelik yaklaşık 700 ceza davası açıldığını duyurdu.

MAHKEMELER ACIMIYOR: MÜEBBET RİSKİ

Kazakistan Ceza Kanunu’na göre, sanığın hangi yapıda savaştığına bakılmaksızın "yabancı bir silahlı çatışmaya katılmak" suçu esas alınıyor. Yasal süreç şu iki madde üzerinden işliyor:

Madde 172: Silahlı çatışmaya katılım için 9 yıla kadar hapis.

Madde 170: Öldürme eylemi kanıtlanan paralı askerler için müebbet hapis ve mal varlığına el koyma.

Uygulamada sanıkların çoğu Madde 172'den yargılanırken, mahkemeler genellikle 4,5 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları veriyor.

LİSTELER YAYIMLANDI, OPERASYON BAŞLADI

2025'teki dava patlamasının arkasında Ukrayna'nın hamlesi yatıyor. Ukrayna'nın "Yaşamak İstiyorum" projesi kapsamında, Rus saflarındaki 1.200 Kazak vatandaşının ismini ifşa etmesiyle Kazak makamları sert bir politika değişikliğine gitti. Sosyal medya ilanlarıyla veya Rusya'ya işçi olarak gidip kandırılarak savaşa dahil olan Kazaklar, ülkelerine döndüklerinde kelepçeyle karşılanıyor.

GÜVENLİK KAYGISI VE 24 SAAT TAKİP

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tarafsızlık politikasına rağmen, Kazak güvenlik birimleri asker devşirme faaliyetlerini doğrudan "ulusal güvenlik tehdidi" olarak tanımladı. Bu kapsamda sosyal medya ve medya kanalları, asker toplama ilanlarını engellemek adına 24 saat kesintisiz izleniyor.