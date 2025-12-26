  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Paşinyan’dan Türkiye Mesajı: ‘Somut adımların vakti geldi’

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' iddiası! Cumhuriyet yazarı Terkoğlu gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Darısı Türkiye'nin başına... Komşu ülkede idam kararı
Dünya Kazakistan'dan Ukrayna savaşına katılanlara darbe: 700 vatandaşına dava açtı!
Dünya

Kazakistan'dan Ukrayna savaşına katılanlara darbe: 700 vatandaşına dava açtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kazakistan'dan Ukrayna savaşına katılanlara darbe: 700 vatandaşına dava açtı!

Kazakistan yönetimi, Ukrayna savaşında Rus saflarında yer alan vatandaşlarına karşı tarihin en büyük hukuki operasyonunu başlattı. 2025 yılı içinde yaklaşık 700 kişi hakkında "yabancı savaşa katılmak" suçundan dava açılırken, sanıklar müebbet hapse kadar uzanan ağır cezalarla karşı karşıya.

Kazakistan’da 2025 yılı, Ukrayna savaşıyla bağlantılı cezai kovuşturmalarda "rekor yılı" olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, Rus ordusu veya Wagner gibi paralı asker grupları bünyesinde çatışmalara katılan Kazakistan vatandaşlarına yönelik yaklaşık 700 ceza davası açıldığını duyurdu.

MAHKEMELER ACIMIYOR: MÜEBBET RİSKİ

Kazakistan Ceza Kanunu’na göre, sanığın hangi yapıda savaştığına bakılmaksızın "yabancı bir silahlı çatışmaya katılmak" suçu esas alınıyor. Yasal süreç şu iki madde üzerinden işliyor:

  • Madde 172: Silahlı çatışmaya katılım için 9 yıla kadar hapis.

  • Madde 170: Öldürme eylemi kanıtlanan paralı askerler için müebbet hapis ve mal varlığına el koyma.

Uygulamada sanıkların çoğu Madde 172'den yargılanırken, mahkemeler genellikle 4,5 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları veriyor.

LİSTELER YAYIMLANDI, OPERASYON BAŞLADI

2025'teki dava patlamasının arkasında Ukrayna'nın hamlesi yatıyor. Ukrayna'nın "Yaşamak İstiyorum" projesi kapsamında, Rus saflarındaki 1.200 Kazak vatandaşının ismini ifşa etmesiyle Kazak makamları sert bir politika değişikliğine gitti. Sosyal medya ilanlarıyla veya Rusya'ya işçi olarak gidip kandırılarak savaşa dahil olan Kazaklar, ülkelerine döndüklerinde kelepçeyle karşılanıyor.

GÜVENLİK KAYGISI VE 24 SAAT TAKİP

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tarafsızlık politikasına rağmen, Kazak güvenlik birimleri asker devşirme faaliyetlerini doğrudan "ulusal güvenlik tehdidi" olarak tanımladı. Bu kapsamda sosyal medya ve medya kanalları, asker toplama ilanlarını engellemek adına 24 saat kesintisiz izleniyor.

 

Sırbistan'dan Ukrayna göndermesi: Onlar da bedel ödemeli
Sırbistan'dan Ukrayna göndermesi: Onlar da bedel ödemeli

Dünya

Sırbistan'dan Ukrayna göndermesi: Onlar da bedel ödemeli

Avrupa borçlanıyor, Ukrayna’ya para akıyor! AB’den 90 milyar avroluk karar!
Avrupa borçlanıyor, Ukrayna’ya para akıyor! AB’den 90 milyar avroluk karar!

Dünya

Avrupa borçlanıyor, Ukrayna’ya para akıyor! AB’den 90 milyar avroluk karar!

Ukrayna'dan Rusya'ya Akdeniz'de şok baskın! 2 bin kilometrelik mesafeden "gölge filoyu" vurdular
Ukrayna'dan Rusya'ya Akdeniz'de şok baskın! 2 bin kilometrelik mesafeden "gölge filoyu" vurdular

Gündem

Ukrayna'dan Rusya'ya Akdeniz'de şok baskın! 2 bin kilometrelik mesafeden "gölge filoyu" vurdular

Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı
Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı

Dünya

Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı

Ekonomide savaş yorgunu Ukrayna’ya ‘not’ dopingi: İflasın eşiğinden CCC’ye yükseldi!
Ekonomide savaş yorgunu Ukrayna’ya ‘not’ dopingi: İflasın eşiğinden CCC’ye yükseldi!

Dünya

Ekonomide savaş yorgunu Ukrayna’ya ‘not’ dopingi: İflasın eşiğinden CCC’ye yükseldi!

ABD ve Fransa arasında Sudan, Ukrayna ve Gazze teması
ABD ve Fransa arasında Sudan, Ukrayna ve Gazze teması

Dünya

ABD ve Fransa arasında Sudan, Ukrayna ve Gazze teması

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23