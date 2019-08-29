0553 313 94 23

Kazakistan'dan nükleer denemelere son verme çağrısı

Kazakistan ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü, tüm ülkeleri ve sivil toplumu, nükleer denemelere son vermeye çağırdı- CTBTO Yönetici Sekreteri Lassino Zerbo ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'un ortak bildirisinden:- "Kazakistan ile CTBTO, tüm ülkeleri ve sivil toplumu nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe girmesini teşvik yoluyla nükleer denemelere son vermeye çağırıyor. Biz anlaşmayı imzalamayan devletlerin gecikmeden bunu yapmalarını istiyoruz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:04
Kazakistan'dan nükleer denemelere son verme çağrısı

NUR SULTAN (AA) - Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) ile Kazakistan, tüm ülkelere ve sivil topluma Nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe girmesini teşvik yoluyla nükleer denemelere son verme çağrısı yaptı.

CTBTO Yönetici Sekreteri Lassino Zerbo, "Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülü töreni için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile bir araya geldi.

Kazakistan ile CTBTO arasında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede taraflar ortak bildiri yayımladı.

Bildiride taraflar, Kazakistan'ın inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği 29 Ağustos Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün münasebetiyle nükleer denemelerden arındırılmış dünya tesis edilmesini desteklediğini, nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi konusunda kararlılığı sürdüreceklerini yineledi.

Tarafların Kazakistan'ın Semipalatinsk nükleer deneme sahasının kapatıldığı tarih olan 29 Ağustos'un ülke ve uluslararası toplum için öneminin altının çizildiği bildiride, "Bu tarihi karar, 1996'da kabul edilen nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının kabul edilmesini sağlayan uluslararası çabaları güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, bu yıl Kazakistan'ın CTBTO Yönetici Sekreteri Lassani Zerbo ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Eski Genel Müdürü Yukiya Amano'yu Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülüne laik gördüğü hatırlatılarak, ödülün nükleer silahsızlanmaya katkı sağlayan insanlara verildiği anımsatıldı.

Bildiride ayrıca, taraflar, "Kazakistan ile CTBTO, tüm ülkeleri ve sivil toplumu nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe girmesini teşvik yoluyla nükleer denemelere son vermeye çağırıyor. Biz anlaşmayı imzalamayan devletlerin gecikmeden bunu yapmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Taraflar bildiride, tüm devletleri 9 Eylül'de New York'ta BM ofisinde yapılacak nükleer denemelere karşı uluslararası günü kutlamalarına aktif katılmaya davet etti.

-Tokayev-Zerbo görüşmesi

Zerbo, Kazakistan temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, Kazakistan ile CTBTO arasındaki iş birliği konularını ele aldı.

Tokayev, Zerbo'yu Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü alması nedeniyle tebrik ederek, Zerbo'nun nükleer silahsızlanma çalışmalarına önemli katkı sağladığına dikkati çekti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:04
  1. Nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşması örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı
    1. Çavuşoğlu Norveç'te 30 Ağustos Zafer..
    2. Yaban domuzu sürüsünü elleriyle besliyor
    3. Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar..
    4. Son şampiyon Osaka üçüncü turda
    5. Antalyaspor antrenmanında Köstendil..
    6. AK Parti'den kritik açıklama: ABD'ye..
    7. Madende iş kazası: 1 ölü
    8. Akhisar’da kayıp vatandaş ormanlık..
    9. TİKA'dan Özbekistan'a hayvancılık..
    10. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği..
    11. İlaç alerji testi hangi bölümde yapılır?
    12. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    13. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    14. Şarampole uçan otomobildeki genç..
    15. İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki..
    16. Mersin’de üzüm yüklü kamyon devrildi:..
    17. Mustafa Cengiz'den 'Falcao' açıklaması!
    18. Gaziantep’te orman yangını
    19. Kadın cinayetlerine boyalı protesto
    20. UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 -..
    21. Türkiye, atıcılıkta 2 olimpiyat kotası..
    22. Trabzonspor- AEK maç sonucu ne?..
    23. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    24. SPK haftalık bülteni
    25. Paraşütçüler ağaçlık alana düştü
    26. Fatih Terim: "Elimizden gelenin..
    27. İmmünoloji hangi bölüm bakar?
    28. Terim'den kura için ilk açıklama!
    29. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    30. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final..
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı