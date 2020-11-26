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Teknoloji Kazakistan'dan kritik ziyaret: SİHA'ları yakından incelediler
Teknoloji

Kazakistan'dan kritik ziyaret: SİHA'ları yakından incelediler

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da tarihi başarılara imza atan Türk SİHA'ları dünya ülkelerinin radarına girdi. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerinin incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:58:00 - 2020-11-26 14:16:41

Çatışmaların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün büyüyor. Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerini incelemek için Türkiye'ye geldi.

14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden heyet, SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti. Dağlık Karabağ'da savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları birçok ülke satın almak istiyor.

Ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

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