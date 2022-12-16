Kazakistan’dan gelmişti! Tuğçe ismini aldı İslam ile şereflendi!

Geyve ilçesinde yaşayan Taissiya Martysheva, İslamiyet ile ilgili araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar vererek, Geyve İlçe Müftülüğüne başvurdu. Taissiya Martyshevai için Geyve İlçe Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

Sakarya'da Tuğçe ismini alarak Müslüman olan Kazakistanlı Martysheva

KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU

Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren Martysheva, "Tuğçe" ismini alarak Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve ihtida belgesi takdim edilen Martysheva’ya, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu Türkçe ve Rusça kitaplar da hediye edildi.

Sakarya'da Tuğçe ismini alarak Müslüman olan Kazakistanlı Martysheva

'CENAB-I ALLAH İSLAM NİMETİNİ BÜTÜN İNSANLIĞA NASİP ETSİN'

Geyve İlçe Müftüsü Murat Okuyar, "Taissiya Martysheva kardeşimiz Tuğçe ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti. Biz de imanının ikrarına şahitlik yaptık. Elhamdülillah İslam ailesi bir fert daha kazandı. Kardeşimiz hidayete erdi. Cenab-ı Allah İslam nimetini bütün insanlığa, isteyen herkese nasip etsin" dedi.