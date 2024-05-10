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Dünya Kazakistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan ile kritik görüşme
Dünya

Kazakistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan ile kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2024-05-10 16:11:00 -
Kazakistan'dan Azerbaycan ve Ermenistan ile kritik görüşme

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, “barış anlaşması” müzakereleri için Almatı şehrinde bir araya gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Nurtleu, Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanları arasındaki görüşme öncesi Almatı'daki Dostluk Evi'nde mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile yapılan görüşmede taraflar, Kazakistan-Azerbaycan stratejik ortaklığı ve ittifakın daha da güçlendirilmesi konusunu ele alırken bölgedeki mevcut duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

Bayramov, görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ikili barış sürecinin ilerletilmesine yönelik destek ve faaliyetlerinden dolayı Kazak tarafına teşekkür ederek bugünkü müzakerelerin sürece katkı sağlayacağına dair güvenini ifade etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile de görüştü.

Taraflar, görüşmede, Kazakistan ile Ermenistan arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun gelişme dinamiğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
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Bunun yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerin Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşiyor olmasının sembolik anlamına işaret eden taraflar, 1991'de imzalanan Alma-Ata Deklarasyonu'nun Azerbaycan ile Ermenistan sınırlarının belirlenmesi başta olmak üzere ikili ilişkilerin çözümlenmesi sürecindeki önemine dikkati çekti.

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