0553 313 94 23

Kazakistan'da "transit konteyner taşımacılığı" yüzde 38 arttı

09 Ağustos 2019 Cuma 16:40
Kazakistan'da "transit konteyner taşımacılığı" yüzde 38 arttı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da 2019'un ilk 6 ayında transit konteyner taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak, 351 bin TEU'ya (Yirmi Ayak Eş Değer Birimi) ulaştığı bildirildi.

Kazakistan Demiryolu Şirketi'nden yapılan açıklamada, ocak-temmuz aylarında transit konteyner taşımacılığının yüzde 38 artarak, 351 bin TEU olduğu belirtilerek "Çin-Avrupa; Kazakistan-Çin" ana güzergahı boyunca Orta Asya ülkelerinden gerçekleştirilen transit konteyner taşımacılığın yüzde 51 arttığına dikkat çekildi.

Kazakistan'dan diğer bölgelere yapılan transit konteyner taşımacılığının da her geçen gün arttığına vurgu yapılan açıklamada, "Ayrıca Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Koridoru üzerinden 2 bin 900 TEU konteyner geçti, bu geçen yıla göre yüzde 60 da fazla." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki Aktau Limanı üzerinden gerçekleştirilen konteyner taşımacılığının geçen yıla göre 15 kat artarak, bin 800 TEU'ya ulaştığı hatırlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:40
  1. konteyner taşımacılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı mesajı
    1. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    2. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    3. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    4. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    5. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    6. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    7. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    8. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    9. ERÜ Rektörü Çalış’tan Bayram Mesajı
    10. Kapanca Sokak’taki tarihi yapılar..
    11. Mermer Heykel Sempozyumu sona erdi
    12. Trabzonspor Kulübü Başkanı..
    13. Tehlike saçan kavşaklara önlem..
    14. Siemens’ten yeni frekans konvertörü..
    15. Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
    16. Valilik binasında deprem tatbikatı
    17. Vali Gündüzöz’den tayini çıkan..
    18. "Beşiktaş takımında şampiyon olmak..
    19. Narenciyede 900 milyon dolar ihracat..
    20. Fanatik Yahudilerin "baskın tehdidi"..
    21. Başkan Asya, hayvan pazarını ziyaret..
    22. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ..
    23. Kartepe’de şampiyon belli olacak
    24. Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri..
    25. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM..
    26. Bursa’da orman yangını
    27. Trafiğin durma noktasına geldiği..
    28. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"..
    29. Otobüs seferlerine bayram düzenlemesi
    30. Aydın polisi vatandaşın huzur için..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!