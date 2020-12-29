Kazakistan’da 2030’a kadar balık ürünleri ihracatı 30 bin tondan 136 bin tona çıkacak

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan hükümeti, ülkede 2030’a kadar yıllık balık ürünleri ihracatının 30 bin tondan 136 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Kazakistan Bakanlar Kurulu, Başbakan Askar Mamin başkanlığında yılın son toplantısını yaptı.

Toplantıda, ülkede 2030 yılına kadar balıkçılık endüstrisini kalkındırma programı kabul edildi.

Söz konusu program çerçevesinde, ülkedeki yıllık balık üretiminin yaklaşık 30 kat, tüketiminin ise 2 kat artırılması planlanıyor.

Başbakan Mamin, toplantıda, balıkçılık endüstrisinin gelişmesi için gerekli mevzuatların değerlendirildiğine işaret ederek, “Bu programın uygulanması, ülke ekonomisine önemli etki yaratacak. 2030’a kadar yıllık balık ürünleri ihracatının 30 bin tondan 136 bin tona çıkarılması bekleniyor. Buna göre, üretimdeki artış yıllık 45 bin ton olan ithalatı 25 bin tona düşürecek.” dedi.

Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Magzum Mırzagaliyev de balık ürünlerinin yurt içi tüketimini yıllık 134 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu, ülkedeki kişi başı balık tüketimini 4 kilogramdan 8 kilograma çıkaracak.” ifadelerini kullandı.