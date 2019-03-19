Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa ettiğini duyurdu Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yaklaşık 30 yıldır görevde olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ulusa seslenerek istifa ettiğini duyuran Nazarbayev, “Başkanlık görevimi sonlandırma kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Nazarbayev’in istifa sebebine dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, Nazarbayev’den boşalan koltuğu geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev’in dolduracağı öğrenildi.

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