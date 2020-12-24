Kazakistan, ABD’den 2 istihbarat uçağı satın almayı planlıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan hükümetinin, ABD’den "King Air B300ER Scorpion" tipi 2 uçak ile istihbarat sistemleri satın alma talebinde bulunduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kongreye söz konusu satış hakkında gerekli sertifikanın gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kazak hükümetinin 2 istihbarat uçağı başta olmak üzere sensör, radar ve diğer ekipmanları satın alması için talepte bulunduğu belirtilerek, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan hükümetine toplam maliyeti 128,1 milyon dolar olması tahmin edilen istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile 'King Air B300ER Scorpion' tipi 2 uçağın olası satışını onayladı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu askeri uçak ve sistemlerin, Kazakistan’ın bölgesel tehditleri caydırma ve sınır güvenliği operasyonlarını yürütme kapasitesini geliştirmeye katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu satış anlaşması, Orta Asya’da siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma alanında bir güç olan ülkenin güvenliğini artırarak, ABD’nin dış politika hedeflerini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.