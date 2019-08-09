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Kazada hayatını kaybeden anne ile kızı defnedildi

09 Ağustos 2019 Cuma 18:22
Kazada hayatını kaybeden anne ile kızı defnedildi

ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaldırımda yürürken panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ile kızı, memleketleri Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Kadıköy Mahallesi'nde panelvanın çarpması sonucu yaşamını yitiren Naime Kıldır (49) ile kızı Seda Kıldır'ın (20) cenazeleri, memleketleri Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyüne getirildi.

Anne ve kızın cenazesi, Ahlatlıburun Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, ailenin yakınları ve köylülerin yanı sıra Çan Belediye Başkanı Bülent Öz katıldı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan panelvan sürücüsü ile araçtaki iki kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden İbrahim Bozkurt (63) idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı panelvan, Kadıköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ile kızı Seda Kıldır'a çarpmış, anne ile kızı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Daha sonra bir akaryakıt istasyonunun tabela ve duvarına çarparak durabilen panelvanın sürücüsü ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal yaralanmıştı.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:22
  1. Çanakkale

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