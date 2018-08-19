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Kaza yapınca şoka girdi! 71'lik dedeyi polis zor durdurdu

Kastamonu-Ankara karayolunda Kadıdağı mevkinde otomobiliyle takla attıktan sonra şoka giren 71 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu aracından indirilerek hastaneye kaldırıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:47
Kaza yapınca şoka girdi! 71'lik dedeyi polis zor durdurdu

Kastamonu-Ankara karayolunda Kadıdağı mevkinde Davut Çakır (71) idaresindeki 34 DU 7533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Yaşanan kazada şok geçiren sürücü Davut Çakır, bir süre sonra kendisine geldikten sonra aracına doğru yöneldi. Kullanılamaz hale gelen aracının direksiyon başına geçerek olay yerinden gitmek isteyen Davut Çakır, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu aracından indirildi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yaralı sürücü Davut Çakır, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:47
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