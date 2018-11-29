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Kaza yapan sürücü: Anam babam beni bırakma Tayir...

Adana’da trafik kazası geçiren motosikletinden düşüp yaralanan sürücünün ambulansa bindirildiği sırada arkadaşına,” anam babam beni bırakma Tayir” demesi dikkat çekti.

29 Kasım 2018 Perşembe 06:26
Kaza yapan sürücü: Anam babam beni bırakma Tayir...

Kaza, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke P. kullandığı 34 UA 0397 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Berke P. motosikletiyle beraber metrelerce sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi.

Motosiklet sürücüsü Berke P. ambulansa bindirildiği sırada kaza yerinde bulunan arkadaşına,” Anam babam beni bırakma Tayir” diye seslendi. Berke P. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 06:26
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  3. kaza
  4. ambulans

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