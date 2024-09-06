  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaza süsü verilen cinayet davasında karar!
Yerel

Kaza süsü verilen cinayet davasında karar!

Yeniakit Publisher
2024-09-06 17:09:00 -
Kaza süsü verilen cinayet davasında karar!

Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybettiği sanılan Eyüp Arslantürk'ün öldürüldüğünün tespit edilmesi sonrası açılan davada karar çıktı.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E. ile tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ile maktul Eyüp Aslantürk'ün kardeşleri ve taraf avukatları hazır bulundu.
Dava sürecinde, Eyüp Aslantürk’ün planlı ve tasarlanmış bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen mağdur yakınları ve avukatları, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. beraatlarını talep ederken, tutuklu sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E. de beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar K.S.Y., F.P., B.G. ve B.E.’ye konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 3 yıl 4 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay ve yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan ise 9 yıl 2 ay ceza verilirken, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ise beraat etti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 12 Ekim 2023'te meydana gelen olayda; 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Aslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G.'nin 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza talep edilen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Milyonların sevgisini kazanmıştı! O öğretmenden acı haber
Milyonların sevgisini kazanmıştı! O öğretmenden acı haber

Gündem

Milyonların sevgisini kazanmıştı! O öğretmenden acı haber

Ocak ayından bu yana yüzde 44 kazandırdı! Altından fazla getirisi var, bilen Kapalıçarşı'dan topluyor
Ocak ayından bu yana yüzde 44 kazandırdı! Altından fazla getirisi var, bilen Kapalıçarşı'dan topluyor

Ekonomi

Ocak ayından bu yana yüzde 44 kazandırdı! Altından fazla getirisi var, bilen Kapalıçarşı'dan topluyor

Uzman çavuşun öldüğü kaza kamerada
Uzman çavuşun öldüğü kaza kamerada

Yerel

Uzman çavuşun öldüğü kaza kamerada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23