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Gündem Kaza sonrası biri polis 3 kişiyi vuran ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı!
Gündem

Kaza sonrası biri polis 3 kişiyi vuran ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı!

Yeniakit Publisher
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Kaza sonrası biri polis 3 kişiyi vuran ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı!

Afyonkarahisar’da ehliyetsiz ve alkollü olarak otomobil kullanan 17 yaşındaki sürücü, park halindeki araca çarptıktan sonra çıkan tartışmanın ardından tüfekle ateş açarak biri polis memuru 3 kişiyi yaraladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dehşet olay, Eşrefpaşa Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü şekilde direksiyon başına geçen S.B.E. (17), kullandığı otomobille park halindeki bir araca çarptı. Kaza sonrası S.B.E. ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini görünce evine kaçan S.B.E., bir süre sonra eline aldığı tüfekle dışarı çıkarak kalabalığın üzerine ateş etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Açılan ateş sonucu polis memuru D.B. ile R.B. ve H.A. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan S.B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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