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Kaza geçirenlere yardıma koşarken kazaya karıştı

Kayseri'de gözünün önünde gerçekleşen trafik kazasında yaralananlara yardım etmek için yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:32
Kaza geçirenlere yardıma koşarken kazaya karıştı

Kayseri'de kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yardıma koşmuştu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Malatya karayolu 54. kilometresi Bünyan yol ayrımı yakınlarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören bir vatandaş, yardım için karşıdan karşıya geçerken A.S.'nin (47) sürücüsü olduğu 16 LRH 80 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

 

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan sürücü A.Ş. ile birlikte M.Ş.Ö. (59), M.Ö. (52), Ş.Ö. (53), E.B. (46) ve M.Ş. (34) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ş., kaldırıldığı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:32
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. polis
  4. sağlık ekibi
  5. jandarma
  6. Pınarbaşı Devlet Hastanesi

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