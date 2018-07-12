Kaz tüyü yorgan nasıl temizlenmelidir?

Kaz tüyü ister yastıkta, ister yorganda kullanılsın malzemenin özelliği gereği kabarık gösterir.

Hafif olmasından dolayı içinde rahat hareket etme konforu sağlar.

Bakteri barındırmaz. Bu nedenle de kokusuzdur. Ayrıca nem ve yağ da tutmaz.

Çok uzun ömürlü olmasından dolayı alınan ürün uzun yıllar kullanılır ve ekonomi yapmanızı sağlar.

KAZ TÜYÜ YORGAN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Kaz tüyü yorganınızı her hafta havalandırmalısınız. Bu sayede haftalık temizliğini yapmış ve kabarmasını sağlamış olursunuz.

Bunun dışında belli aralıklarla yıkanması gerekir. Kaz tüyü yorganınız kaliteli malzemeden yapılmışsa defalarca yıkasanız da yorganınız her zamanki yeniliğinde kalır.

Eğer mümkünse kuru temizleme yapmanız önerilir. Ancak evde yıkamanız gerekiyorsa o zaman yorganınızı kılıfından çıkarmadan çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Ancak çamaşır makineniniz yorganı alacak kadar büyük olmalı.

Aksi halde çamaşır makineniz bozulabilir. Makinelerde yorgan ya da battaniye yıkamak için makinenin en az 7 kg kapasiteli olması gerekir.

Yorganınızı mutlaka düşük ısıda yıkamaya özen gösterin. Ayrıca sıvı deterjan kullanmanız önerilir.

Çamaşır makinenizi narin programa ayarlayarak sıkma programı iptal ederseniz yorganınıza zarar vermemiş olursunuz.

Yıkama işlemi bittikten sonra yorganınızı güneş altında kurutmak yerine havadar ve gölge bir yer seçmelisiniz.

Kaz tüyü yorganınızı asmak yerine mümkünse çamaşırlığın üzerine atarak kurutun.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.