Kaz ayağı nedir? Kaz ayakları nasıl geçer?

Kaz ayağı oluşumu bir kırışıklık türü olduğundan, ilerleyen yaş faktörü, bu konuda önemli bir yere sahiptir. İlerleyen yaş, vücutta değişikliklere yol açmaktadır.

Kaz ayaklarının erken yaşlarda görülmesinin ana nedenleri aşırı güneşe maruz kalma, sigara kullanımı, yüksek hava kirliliği, şaşılık, çatık kaşlar ve gülümserken gözleri kısmaktır. Kaz ayakları için mutfağınızda uygulayabileceğiniz çok sayıda yöntem var.

Kaz ayakları nasıl geçer?

Kolajenlerin yıkımının gerçekleşmesi sonucu meydana gelen kaz ayakları, kolajen takviyeleri ile giderilebilmektedir.Ayrıca kolajen yıkımı ile birlikte vücuttaki elastin maddesi de azalmaktadır.

Kaz ayakları için masaj

Kadınlar için en çok can sıkan olaylardan biri de ileri yaşlarda oluşan cilt kırışıklıkları dır. Cilt bakımına dikkat edilmediği taktirde özellikle yirmili yaşlardan sonra belirginleşmeye başlar.Genellikle göz çevresinde daha sık görünen bu kaz ayakları için yapılacak egzersizler şöyledir:

-Şakaklarınızı iki parmakla bastırırken gözlerinizi hızlı hızlı açıp kapatın. Bu egzersizi 5 kere tekrarlayın.

-Gevşeyin. Gözlerinizi kapalı tutarak önce yukarı sonra aşağı bakın. Bu egzersizi 10 kere tekrarlayın.

-Gözlerinizi kapalı tutup kaşlarınızı olabildiğince yukarı kaldırırken göz kapaklarınızı olabildiğince aşağı esnetin. Bunu ellerinizin yardımı olmadan yapın. Esnemeyi yaklaşık 5 saniye tutun ve 5 kere tekrarlayın.

-Gözlerinizi açın, kaşlarınızı kaldırın ve üst göz kapaklarınızı yarıya kadar kapatın. Sonra göz kapaklarınızı olabildiğince, irisin üstünde göz akları görünene kadar geniş açın.

-Gözlerinizi yukarı ve aşağı 10 kere hareket ettirin, ardından 10 kere sola sağa bakın.

Kaz ayaklarına doğal maske

1 tahta çay kaşığı ar sütü, 1 tahta çay kaşığı katmak ve 1 çay kaşığı buğday özü yağını karışım haline getirmek gerekmektedir. Bu karışımı göz altlarına sürerek, 20 dakika kadar beklemek gerekmektedir. Ardından ılık su ile temizlenmelidir.

Kaz ayağı nedir?

Kaz ayakları, gözlerinizin yanından dışa doğru yayılan çizgilere verilen isimdir. Tekrarlayan yüz hareketleri mimikler ve genellikle yüzde gülümsemeyi sağlayan kaslar çalıştığında gözlerinizin dış kısımlarında kırışıklıklar oluştuğunu görürsünüz