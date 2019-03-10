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Kayyumla birlikte sportif faaliyetler arttı

Muş’un Varto ilçesinde terör olayları nedeniyle yıllardan beridir yapılamayan sportif faaliyetler, kayyum Erkan Kaçmaz’ın katkılarıyla yeniden başladı.

10 Mart 2019 Pazar 15:59
Kayyumla birlikte sportif faaliyetler arttı

Muş’un Varto ilçesinde terör olayları nedeniyle yıllardan beridir yapılamayan sportif faaliyetler, kayyum Erkan Kaçmaz’ın katkılarıyla yeniden başladı.

 

Varto ilçesinde yıllardan beri terör olayları nedeniyle atıl durumda kalan ve hiçbir zaman futbol müsabakalarının yapılmadığı Kültür Mahallesi’ndeki çim saha; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Varto Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tunay Ergül ve Vartospor Kulüp Başkanı Aydın Durmuş’un katkılarıyla yeniden müsabakaların yapılabileceği bir alan haline getirildi. Kayyum Erkan Kaçmaz’ın sporculara yaptığı malzeme desteğiyle futbol sahasına çıkan Yeşil Vartospor, amatör ligdeki rakibi Sungu Belediyesporun sahaya çıkmaması üzerine 3-0 galip ilan edildi.

 

Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş, yıllardan beridir yapılamayan futbol müsabakalarının Kaymakam Kaçmaz’ın çalışmaları sonucunda yapılmaya başlandığını belirterek, "İlçede kurduğumuz Yeşil Vartospor Takımı olarak bugün Sungu Belediyespor ile maçımızı yapacaktık. Ama ne yazık ki Sungu Belediyespor maça katılmadı. Hakem bizi 3-0 galip ilan etti. Biz galip olmayı değil, sahada oynamak istiyorduk. Kayyum Varto’ya geldiğinden beri futbolda da canlılık gösterdi. Bize malzeme desteğinde bulundu, kendisine teşekkür ederiz. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Erkan Kaçmaz’a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Tunay Ergül’e ve antrenörümüz Mehmet Sağsöz ile sporcularımıza teşekkür ederim. Bu tür müsabakaların artık ilçemizde devam edeceğini umut ederim" dedi.

 

Gençlik ve Spor Müdürü Tunay Ergül ise, yoğun kar yağışı olmasına rağmen spor sahasını hiç kapalı bırakmadıklarını belirterek, “Gençlerimizin yanında olacağız. Devletimizin hizmetlerini, çalışmalarını göstermek için elimizden gelen tüm çabayı yapacağız. Bize destek olan tüm mülki idare amirlerine teşekkür ederim. Bir sahamız vardı, on yıldan beri boş duruyordu. Kayyumla birlikte sahamız şenlendi. Bugünkü maçımıza rakibimiz çıkmadı. Yeşil Vartospor 3-0 hakem tarafından galip ilan edildi” diye konuştu.

 

Oyunculardan Bülent Han ise, rakip takımının sahaya çıkmamasının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Gelip maç yapmamız bizim için iyi olacaktı. En azında bir antrenman maçımız olacaktı” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:59
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