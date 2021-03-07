Kayyum ne demek? Kayyum anlamı nedir? TDK’ye göre kayyum kelimesinin manası

Gerek haberler de gerek konuşmalarda duyduğumuz kelimelerden olan kayyum, devletle alakalı bir kelimedir. Bazı vatandaşlar kayyum ne demek, bilmiyorlar. Peki kayyum anlamı nedir? TDK’ye göre kayyumun anlamı nasıldır?

Bir kamu kurumunda yaşanan herhangi bir usulsüzlükten sonra atanan görevliye kayyum denir. Kayyumlar, mahkeme kararı ile atanır. Ayrıca ne kadar görevde kalacağı da mahkeme tarafından belirlenir. Herhangi bir makama geçici bir süreliğine atanır. Kayyum, atandığı makamın görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.

Arapça’dan dilimize geçmiş olan kayyumun TDK’ye göre iki anlamı vardır. Birincisi cami hademesi demektir. İkinci anlamı ise bir mal ya da işin yönetilmesi ya da yapılması adına görevlendirilen kimse demektir.