KAYSO’dan Kayseri Mobilya Fuarına Tam Destek

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti.

KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, 9-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Kayseri 8. Mobilya Fuarı hakkında Başkan Büyüksimitci’ye bilgi vererek, destek talebinde bulundu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, Ekim ayında 8. Düzenlenecek Kayseri Mobilya Fuarına tam destek vereceklerini belirterek, “Fuarların gerek direk gerekse dolaylı yoldan sektörlere ve şehirlere katkılarının olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu fuarda adı mobilya ile anılan Kayserimizin olmazsa olmazlarındandır. Sektörde yer alan bütün belediyelerimizin, meslek odalarımızın ve ilgili tüm kuruluşlarımızın tam destek vereceklerine inanıyorum.” dedi.

Bundan sonra Kayseri’nin değişik sektörlerde de yeni fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Şehrimizi hem ulusal hem de uluslararası bir platforma taşınması için fuar organizasyonlarının çeşidini daha da artırmalıyız. Bu sayede şehrimizin ve markalarımızın hem iş pazarda hem de dış pazarda daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.