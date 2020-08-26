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Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Bu dönemde üretmekten başka çaremiz yok"
Ekonomi

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Bu dönemde üretmekten başka çaremiz yok"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:59:58 -
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Bu dönemde üretmekten başka çaremiz yok"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üretime yeniden ara vermenin bedelinin ağır olacağını, bu dönemde üremekten başka çarelerinin olmadığını belirtti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, telekonferans sistemi üzerinden yapılan ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, salgının etkilerinin hem ekonomik hem de sosyal hayatta devam ettiğini bildirdi.

Her gün çevreden birilerinin Kovid-19'a yakalandığını duyduklarını vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bu durumda sanayiciler olarak bizler daha dikkatli olmalıyız. Gelişmiş ekonomilerin aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler olduğu gerçeğini unutmadan gerekli tedbirleri alarak üretime devam etmeliyiz. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi biz de firmalarımızda denetimler yapıyoruz. Bu kapsamda hem pandemi kurallarını hatırlatmak hem de sanayicimizin yanında olduğumuzu hissettirmek adına birçok üyemizi ziyaret ettik. Bizim ülke olarak hele bu dönemde üretmekten başka çaremiz yok. Allah korusun, üretime bir kez daha ara vermenin bedelleri ağır olur. Bu süreci de inşallah hep birlikte atlatarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz."

Büyüksimitci, Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin ülkenin cari açığını ve enerjide dışa bağımlılığını azaltacağına da dikkat çekti.

- Teşvik sisteminin yürürlüğe girmesi

KAYSO olarak yıllardır talep ettikleri ilçe bazlı teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini anımsatan Büyüksimitci, yeni düzenlemeyle yatırımcıların Kayseri'nin 10 ilçesinde 1 Ocak 2021'den sonra yapacakları yatırımlarda 3. bölge desteklerinden, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde ise 4. bölge desteklerinden yararlanacaklarını aktardı.

Teşvik konusunda yeni bir çalışma yaptıklarını anlatan Büyüksimitci, "Kayseri'de ilçelerimiz bazında bazı haksızlıklar var gibi geliyor. Develi ve Özvatan'a teşvik verilmemesi ayrı bir sıkıntı. Üzerinde ayrıntılı bir çalışma yaparak birtakım taleplerimizi yeniden gündeme getirmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, TİM verilerine göre, Kayseri'nin ihracatının temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11,47, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,81 oranında arttığını da vurguladı.

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