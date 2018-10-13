Kayseri’ye 620 milyon liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreni ile hizmete girecek. 41 başlıkta yüzlerce yatırımı hizmete açacaklarını müjdeleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tesislerin yaklaşık 620 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Çelik, “Ulaşımdan yeşil alana, kentsel dönüşümden alt yapıya, ilçelere yapılan yatırımlardan kültürel hizmetlere, eğitim çalışmalarından akıllı şehir projelerine, spor etkinliklerinden kurumlara yapılan modern tesislere kadar pek çok alanda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.