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Kayserispor’un en istikrarlısı Chery oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 2018-2019Lefter Küçükandonyadis Sezonunda en istikrarlı futbolcu Hollandalı Chery oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
Kayserispor’un en istikrarlısı Chery oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 2018-2019Lefter Küçükandonyadis Sezonunda en istikrarlı futbolcu Hollandalı Chery oldu.


Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor’da en çok forma giyen isim Tjaronn Chery oldu. Hollandalı futbolcu 33 maçta 2.850 dakika sahada kaldı. En az forma giyen isim ise 4 dakika ile Emre Demir oldu.


İstikbal Mobilya Kayserispor’da geride kalan sezon forma giyen futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve aldıkları süreler şöyle:


Tjaronn Chery: 33 maç - 2.850 dakika


Tiago Lopes: 30 maç - 2.596 dakika


Cristian Sapunaru: 31 maç - 2.591 dakika


Silviu Lung: 29 maç - 2.531 dakika


Umut Bulut: 28 maç - 2.426 dakika


Deniz Türüç: 26 maç - 2.262 dakika


Kana Bıyık: 28 maç - 2.375 dakika


Atila Turan: 27 maç - 2.142 dakika


Şamil Çinaz: 25 maç - 1.986 dakika


Bernard Mensah: 24 maç - 1.754 dakika


Silvestre Varela:32 maç - 1.610 dakika


Levent Gülen: 26 maç - 1.368 dakika


Artem kravets: 23 maç - 1.338 dakika


Oleksandr Kucher: 21 maç - 1.219 dakika


Bilal Başacıkoğlu: 22 maç - 1.207 dakika


Hasan Hüseyin Acar: 17 maç - 1.67 dakika


Muammer Yıldırım: 7 maç - 528 dakika


Asamoah Gyan: 14 maç - 258 dakika


Sakıb Aytaç: 3 maç - 234 dakika


Mert Özyıldırım: 8 maç - 180 dakika


Nurettin Korkmaz: 1 maç - 79 dakika


Adem Doğan: 1 maç - 10 dakika


Hakan Çıtak: 2 maç - 5 dakika


Emre Demir: 1 maç - 4 dakika

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
  1. doğa

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