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Kayserispor’un en golcüsü Chery oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 34 haftalık lig maratonunda en çok gol atan isim Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery oldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:04
Kayserispor’un en golcüsü Chery oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 34 haftalık lig maratonunda en çok gol atan isim Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery oldu.


Spor Toto Süper Lig’de 41 puan toplayarak 10. sırada sezonu noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor, 34 maçta 35 gol atmayı başardı. Takımın en çok gol atan ismi Hollandalı Tjaronn Chery oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 33 lig maçında görev yapan Chery, rakip filelere 9 gol attı. Chery’den sonra en çok gol atan Artem Kravets ve Asamoah Gyan oldu.


Süper Lig’de atılan 35 golün 25 golü yabancı oyunculardan gelirken 10 gole ise yerli oyuncular imza koydu. Sarı-Kırmızılılar adına Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut ve Şamil Çinaz gol atarken 7 yabancı oyuncu da İstikbal Mobilya Kayserispor’da gol attı.


İşte İstikbal Mobilya Kayserispor’un ligde attığı 35 golün dağılımı:


Tjaronn Chery 9


Artem Kravets 5


Asamoah Gyan 4


Deniz Türüç 3


Bernard Mensah 3


Hasan Hüseyin Acar 3


Şamil Çinaz 2


Umut Bulut 2


Cristian Sapunaru 2


Silvestre Varela 1


Martin Skrtel (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:04
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