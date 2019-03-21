Kayserispor’un 5.haftalık maç programı belli oldu

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27 ile 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 27.28.29.30 ve 31. haftalarda oynayacağı Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının tarihleri saatleri belli oldu.

Açıklanan 5 haftalık maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazargünü ve 1 maçını ise Pazartesi günü oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, 27.hafta ve 29.haftada deplasmanda sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar iki maçı Cumartesi günü oynayacak. 28.hafta ve 30.haftada evinde oynayacağı maçları ise Pazar günü oynayacak. Sarı-Kırmızılılar 31.haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçını ise Pazartesi günü oynayacak.

İşte Kayserispor’un 5.Haftalık Maç Programı

27. Hafta: D.G.Sivasspor-İ.M.Kayserispor

06 Nisan Cumartesi Saat. 16.00

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu

28.Hafta İ.M.Kayserispor-MKE Ankaragücü

14 Nisan Pazar Saat 13.30

Kadir Has Stadyumu

29.Hafta Galatasaray-İ.M.Kayserispor

20 Nisan Cumartesi Saat 19.00

Türk Telekom Stadyumu

30.Hafta İ.M.Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor

28 Nisan Pazar Saat 16.00

Kadir Has Stadyumu

31.Hafta Trabzonspor-İ.M.Kayserispor

06 Mayıs Pazartesi Saat: 20.00

Şenol Güneş Spor Kompleksi