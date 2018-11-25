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Kayserispor'dan Ertuğrul Sağlam kararı!

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da, teknik direktör Ertuğrul Sağlam hakkında karar verildi.

25 Kasım 2018 Pazar 19:43
Kayserispor'dan Ertuğrul Sağlam kararı!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da yönetim, Ertuğrul Sağlam ile ilgili devam kararı aldı.

Alanyaspor maçı sonrasında Kayseri'ye moralsiz dönen Kayserispor'da yönetim gün boyu Kadir Has Tesisleri'nde toplantıdaydı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, önce yönetimi ile görüşerek futbolcuların fikrini soracağını beyan etti. Ardından kulüpteki odasında tek tek futbolcular ile görüşen Başkan Bedir, sonrasında çıkan sonucu yöneticileri ile paylaştı.

"Futbolcular hocanın gitmesini istemiyor"

Saat 18.30 gibi Kadir Has Tesisleri'nde ikinci kez gerçekleştirilen Kayserispor Yönetim Kurulu toplantısında, yöneticilerine "Futbolcular hiç bir hocanın gitmesini istemiyor. Biz de buna uyalım. En azından devre arasına kadar 4 maç var. Bu 4 maçın neticesine göre tekrar değerlendiririz" görüşünü paylaştı.

Böylece Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında istifası gündeme gelen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yola devam etme kararı aldı. Bu karar teknik heyet ve futbolculara da sözlü olarak tebliğ edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:43
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