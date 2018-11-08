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Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi bir sakatlık daha!

Kayserispor’da Levent Gülen de sakatlandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:09
Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi bir sakatlık daha!

Kayserispor’da cezalı ve sakat oyuncu sayısı artıyor. Sezon başından beri bir türlü tam kadro olamayan Kayserispor’da bu kez de defansın önemli isimlerinden Levent Gülen sakatlandı. Ankaragücü maçında sakatlanan ve oyunu tamamlayamayan futbolcu, Cumartesi günü Galatasaray müsabakasında oynayamayacak. Levent, "Ankaragücü maçında arka adale bölgesinde zorlamadan ötürü sıkıntı oluştu. Tedaviye başlandı ancak Galatasaray maçında forma giymem çok zor. Oynayamayacağım için çok üzgünüm" dedi. 

G.SARAY’A 2 GOLÜ VAR 
Levent Gülen geçtiğimiz Pazar günü Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü maçının 72. dakikasında sakatlanmış ve yerini Rumen futbolcu Cristian Sapunaru’ya bırakmıştı. Pazartesi ve Salı günü yapılan antrenmanlara çıkmayan Levent Gülen, bu sezon geride kalan 11.hafta 8 kez forma giydi. 505 dakika sahada kalan Levent Gülen gol sevinci yaşamadı. Son iki sezondur Kayserispor forması giyen Levent Gülen, İlhan Cavcav Sezonunda ve Turgay Şeren Sezonunda Galatasaray’a karşı gol atmıştı. 

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:09
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Levent Gülen

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