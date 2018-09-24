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Kayserispor’da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları başlarken, Teknik Direktör Sağlam, "Bizler profesyonel insanlarız, hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu da öyle olacak, Kayserispor’un başarısı için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:22
Kayserispor’da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Atiker Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Kayserispor’da hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ile çalışmalara devam etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe karşılaşmasında alınan galibiyetin ardındaki pozitif durumun son iki haftada tersine döndüğünü ifade ederek, "İlk dört haftadan sonra her şey rayına oturdu, her şey güzel gidiyordu. Özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra pozitif durum, maalesef iki haftada görüntüyü tersine çevirdi. Biraz da bunu ironi olarak söylüyorum. Ülkemizin bakış açısı bu, üç haftada mükemmel takım oluyorsunuz, iki haftada çok kötü takım haline geliyorsunuz. Değerlendirme anlayışımız, bakış açımız bu" ifadelerini kullandı.

'TAKIMIMA GÜVENİYORUM'

Takımına güvendiğini belirten Sağlam, "Biraz evvel çocuklarla da konuştum. Bu takıma, bu kadroya sonuna kadar güveniyorum. İnşallah bu olumsuzdu durumu ki önümüzde güzel bir fırsat var, yine büyük bir takım ile oynayacağız. Beşiktaş gibi iyi bir takımla oynayacağız. Beşiktaş maçını iyi değerlendirip, güzel günlerin başlangıcını sağlayabiliriz. Hafta boyunca güzelce çalışacağız, rakibimizin öne çıkan özellikleri, avantajlarını öğrenip, iyi çalışıp, onları önlemeye çalışacağız. Yine bizim hata yaptığımız konular var, onları azaltmaya çalışacağız. İyi yaptığımız şeyleri, daha iyi yapmaya çalışacağız. Sonuçta bu gidişatımızı olumluya çevireceğiz. Ben takımıma, oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum ama futbolda maalesef istemediğiniz oyun ile sonuçlar ile karşılaşabiliyorsunuz.

İki haftada çok şanssız pozisyonlar yaşadık. Futbolun içinde olmaması gereken pozisyonları yaşadık. Çok basit hatalar da yaptık. Sonucunda bu bize pahalıya mal oldu. İki maç yenildik diye kafamızı öne eğip, karalar bağlayacak değiliz. Bizim bu durumdan kurtulacak kalitemiz de var, yeteneğimiz de var, yüreğimiz de var, tecrübemiz de var. Taraftarlarımız kesinlikle merak etmesin. İnşallah bu takım, iki hafta önceki herkesin umutla baktığı takım haline gelecek" dedi.

Sağlam, maç öncesi takımda büyük bir eksikliğin bulunmadığını da vurgulayarak; "Şamil’in cezası devam ediyor. Disiplin Kurulu 3 maç ceza verdi. Çok ağır, haksız bir cezaydı. Maalesef bu duruma müdahalede bulunamıyoruz. Asamoah Gyan’ın sakatlığı vardı, muhtemelen yarın takımla beraber olacak. Onun dışında maça yansıyacak büyük bir sakatlık problemimiz yok" diye konuştu.

'BİZLER PROFESYONEL İNSANLARIZ, HAYATIMIZI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Rakibin Beşiktaş olmasından dolayı duygularını da ifade eden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü;
"Benim Beşiktaş’ta 8 senem geçti. Gerek futbolculuk kariyerimizde, gerek antrenörlük kariyerimizde bizim için önemli bir yerde. Çalıştırdığımız bütün takımlarla duygularımız bu şekilde. Samsunspor olsun, Kayserispor için de öyle şeyler düşünüyorduk. Eskişehir farklı bir yerde. Geçmişe dayanan bir duygu oluyor ama sonucunda hep aynı yere geliyoruz. Bizler profesyonel insanlarız, hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu da öyle olacak, Kayserispor’un başarısı için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Dileğimiz güzel ve izleyenlerin keyif alacağı bir maç olsun."

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:22
  1. Samsun
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. Eskişehir
  5. SÜPER LİG
  6. KAYSERİSPOR
  7. ERTUĞRUL SAĞLAM

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