Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, yeniden başkan seçildi

Kayserispor'da olağanüstü genel kurul gerçekleşti. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurula, Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayserispor üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Genel kurul divan başkanlığına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oktay Ensari ve Arif Güder seçildi. Genel kurulda Hakkari'deki patlamada şehit düşen ve yaralanan askerler için dua edildi ve Kayserililerin başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bedir (Başkan), Berna Gözbaşı, Naci Bedir, Orhan Taşcı, Çakmak Uyar, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Erhan Karacaoğlan, Ali Kaynar, İsmail Çöl, Türker Horoz, Bahadır Kul, Mustafa Bakır, Fatih Çağlar Öcal, Mehmet Dönmez, Hasan Ahmet Eskici, Süleyman Akın'dan oluştu.

"Burada herkes Kayserispor'un yanında bulunuyor"

Genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Bu genel kurulda ne oldu? Bu genel kurulda aslında hiçbir şey olmadı. 1 arkadaşımız görevi nedeniyle yönetimden ayrıldı başka bir değişiklik yok. Burada herkes Kayserispor'un yanında bulunuyor. Bir gerçeği bir kez daha tescil ettiler. Kayserispor sahipsiz değil. Siyasilerimiz, 'Kayserispor hepimizin' dediler ve işlerini güçlerini bırakıp geldiler. Biz de onları kırmayarak vermiş oldukları görevi şerefle devam ettiriyoruz. Hangi ilde olursa olsun bir partinin alacağı oy oranı en fazla yüzde 70-80 olur. Neticede geri kalan yüzde 20 insan üzülür. Ancak Kayserispor kazanırsa yüzde 100 sevinir. Kayserispor herkesin ortak sevincidir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise başkan Erol Bedir ve yönetimine başarılar dileyerek, "Kayseripor'un önemli bir desteğe ihtiyacı var. Bugün uzun zamandır var olan Kayseri'deki siyasilerin tamamı birlikteliğini gösterdi. Yıpratmak ve eleştirmek yerine yapıcı olmanın ilk adımlarını burada attık diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.