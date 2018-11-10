THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, yeniden başkan seçildi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Erol Bedir, güven tazeledi. Yeniden başkan seçilen Bedir, "Kayserispor sahipsiz değil" dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:13
Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, yeniden başkan seçildi

Kayserispor'da olağanüstü genel kurul gerçekleşti. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurula, Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayserispor üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Genel kurul divan başkanlığına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oktay Ensari ve Arif Güder seçildi. Genel kurulda Hakkari'deki patlamada şehit düşen ve yaralanan askerler için dua edildi ve Kayserililerin başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bedir (Başkan), Berna Gözbaşı, Naci Bedir, Orhan Taşcı, Çakmak Uyar, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Erhan Karacaoğlan, Ali Kaynar, İsmail Çöl, Türker Horoz, Bahadır Kul, Mustafa Bakır, Fatih Çağlar Öcal, Mehmet Dönmez, Hasan Ahmet Eskici, Süleyman Akın'dan oluştu.

"Burada herkes Kayserispor'un yanında bulunuyor"

Genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Bu genel kurulda ne oldu? Bu genel kurulda aslında hiçbir şey olmadı. 1 arkadaşımız görevi nedeniyle yönetimden ayrıldı başka bir değişiklik yok. Burada herkes Kayserispor'un yanında bulunuyor. Bir gerçeği bir kez daha tescil ettiler. Kayserispor sahipsiz değil. Siyasilerimiz, 'Kayserispor hepimizin' dediler ve işlerini güçlerini bırakıp geldiler. Biz de onları kırmayarak vermiş oldukları görevi şerefle devam ettiriyoruz. Hangi ilde olursa olsun bir partinin alacağı oy oranı en fazla yüzde 70-80 olur. Neticede geri kalan yüzde 20 insan üzülür. Ancak Kayserispor kazanırsa yüzde 100 sevinir. Kayserispor herkesin ortak sevincidir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise başkan Erol Bedir ve yönetimine başarılar dileyerek, "Kayseripor'un önemli bir desteğe ihtiyacı var. Bugün uzun zamandır var olan Kayseri'deki siyasilerin tamamı birlikteliğini gösterdi. Yıpratmak ve eleştirmek yerine yapıcı olmanın ilk adımlarını burada attık diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:13
  1. Fatih
  2. AK Parti
  3. Kayseri
  4. Kadir Has
  5. Kayserispor
  6. Hakkari
  7. Kaynar
  8. Melikgazi
  9. Mustafa Elitaş
  10. Karacaoğlan
  11. Memduh Büyükkılıç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapkının avukatından mahkemede skandal savunma: Müvekkilim eşcinsel, polisi tehdit edemez
    1. Sapkının avukatından mahkemede skandal..
    2. Suyu ılık içen kabız olmuyor
    3. Doğal salisilik asit
    4. Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdular!
    5. Macron’u bıçaklamayı planlamışlar
    6. Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan..
    7. Türkiye-Ukrayna maçının biletleri..
    8. Hepsi avuç içinde
    9. "Drift" yapan magandayı pişman ettiren..
    10. 'Kimsenin bilmediği ve tanımadığı..
    11. Zulmün Adı: 6284 Geber Daha İyi
    12. Kayserispor'da Başkan Erol Bedir,..
    13. Doğru sümkürmeyi öğretmek gerekiyor
    14. İranlı Akademisyen Habibi: Amerika..
    15. Birleşmiş Milletler'den Arabistan'a..
    16. Harran rektörü ve sonrası
    17. Bakan Cahit Turan'dan Wikipedia..
    18. Saadet Partisi'nden Kadir Topbaş..
    19. Tevhîd ve rubûbiyyet sırrı
    20. 'Böyle devam ederse son 20-30 yıl..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti