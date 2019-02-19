Kayserispor’da Atiker Konyaspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yaptığı açıklamada; Konyaspor’a saygı duyduklarını ancak kendilerinin de saygı duyulacak bir futbol oynamak istediklerini söyledi.

Kayserispor, ligin 23. haftasında konuk olacakları Konyaspor mesaisine başladı. Kulüp tesislerinde bulunan halı sahada yapılan ilk idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise antrenman boyunca oyuncularıyla tek tek ilgilendi. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, futbolcuların hem mücadele hem de pozisyon oynama yönünden iyi işler yaptığını belirterek; "İki maçı kendi evimizde oynadık. İki maç 6 puan örneğini vermiştik. Futbolcularımız 6 puanı aldılar, oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ligde, alttaki 8-9 takım inanılmaz mücadele devam ediyor. Şu anda 29 puandaki Kasımpaşa ile maça gittiğimizde lig ikincisiydi, bugün baktığınızda bizden 1 puan yukarıda. Henüz fazla bir şey yapmış değiliz. Sadece sondan ikinciyken 12 puanlık görüntüyü normal hale getirdik. Diğer takımlar da normal, bugün Erzurumspor’un çıkışı alkışlanacak bir çıkış ve mücadeleyi asla bırakmıyorlar. Aynı şekilde Akhisarspor ve Ankaragücü. Hala yeterli değil yaptığımız iş. İlk geldiğimizde şunu söylemiştik; ‘Plakayı, 38’i bir yazdıralım sonra lige bakalım’ diye. Hala aynı şeyleri söylüyorum. Elimizdeki mevcut kadroyu oyuncu arkadaşlarımız vermiş olduğumuz düşünce içerisinde iyi kullanıyorlar. Burada en önemli şey futbolcularımız. Futbolcu arkadaşlarımız hem mücadele yönünde hem pozisyon oynama yönünde inanılmaz iyi işler yapıyor. Bunu süreklilik hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Saygı duyulacak futbol oynamak istiyoruz"

Atiker Konyaspor’un son yıllarda örnek bir kulüp haline geldiğini, kendilerine saygı duyduklarını ifade eden Teknik Direktör Hikmet Karaman; "Bu hafta deplasmanda Anadolu’nun son 3-4 senesinde çok önemli bir takım haline gelen Konyaspor ile oynayacağız. Konyaspor’u ne olursa olsun alkışlıyoruz; taraftarıyla, başkan ve yönetim tarzıyla örnek bir kulüp haline geldiler. Biz de Kayserispor olarak başkan, yönetim kurulu ve şehir süreklilik haline getirmemiz gerekiyor. Konyaspor bunu süreklilik haline getirme yolunda çok büyük adımlar attı. Böyle bir takıma karşı oynayacağız, bunun farkındayız. Saygı duyuyoruz, biz de pazar günü orada saygı duyulacak bir futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Maç öncesi ligde geride kalan 22 haftada 34 puan toplayan Atiker Konyaspor puan cetvelinde 5. sırada yer alırken 28 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 11. sırada bulunuyor.