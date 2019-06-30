Kayserispor’da 6 değişiklik İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminde 6 değişiklik yapıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminde 6 değişiklik yapıldı.

Olağanüstü seçimli Genel Kurul yapan İstikbal Mobilya Kayserispor’da 6 isim yeni dönemde görev almadı, yerine yeni isimler dahil edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni bir dönem başladı. Mevcut Başkan Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında güven tazeledi. Bedir, yeni dönemde 6 isim değişikliği yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un son 2,5 yıllık döneminde görev alan Naci Bedir, Mehmet Dönmez, Bahadır Kul, Hasan Ahmet Eskici, Erhan Karacaoğlan ve Orhan Madenoğlu yeni dönemde yeralmayacak.

Bu 6 ismin yerine ise Gökhan Çetinsaya, Mustafa Tokgöz, İsa Gün, Hamdi Elcuman, Mevlüt İlbağı ve Furkan Ergüneş Yönetim Kurulu içerisinde görev yapacak.

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