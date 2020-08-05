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Spor

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Bu sezon küme düşmenin kalkmasıyla ligde kalan Hes Kablo Kayserispor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:11:00 - 2020-08-05 14:12:11
Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla 17. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Gerek sezon başında gerekse devre arasında sarı kırmızılı takıma kazandırılan futbolcuların sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitti.

Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde;

Alpay Çelebi, Aymen Abdennour, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Digeo Angelo, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Silviu Lung, Paul Georges Ntep, Ramazan Emirhan Civelek.

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