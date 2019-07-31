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Kayserispor:3-Al Wasl:1

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Al Wasl takımını 3-1 yendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:22
Kayserispor:3-Al Wasl:1

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Al Wasl takımını 3-1 yendi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Wasl takımı ile karşı karşıya geldi. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmaya Doğan Alemdar, Atila Turan, Mert Kula, Poulain, Lopes, Dijedije, Mensah, Ziya Alkurt, Boldrin, Umut Bulut ve Bilal ile çıktı.


Karşılaşmanın 16. dakikasında Lopes’in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0


Al Wasl takımı Boldrin’in golüne 27. dakikada cevap verdi. Ceza sahası dışından çekilen şutta kaleci Doğan Alemdar topu kalesinde gördü. 1-1


İlk yarı bu skorla tamamlandı.


Maçın ikinci yarısında Kayserispor orta sahada baskısını hissettirdi.


55. dakikada Nurettin Korkmaz’ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa iyi yükselen Ziya Alkurt durumu 2-1’e getirdi.


76. dakikada, Al Wasl takımının kendi sahasından rahat çıkmasına izin vermeyen İstikbal Mobilya Kayserispor’da Mensah topu kaptı. Kaleci ile baş başa kalan Mensah topu sol köşeden ağlara görderdi 3-1


Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:22
  1. doğa

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