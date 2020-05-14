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Spor

Kayserispor ve Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:59:37 -
Kayserispor ve Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor ve Sivasspor kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Geçmiş olsun Besiktaş. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Çebi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından ise "Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa zamanda kavuşmasını diliyoruz." paylaşımı yapıldı.


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