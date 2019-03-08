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Kayserispor U21 kötü gidişata dur demek istiyor

U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor kötü gidişata dur demek istiyor.

08 Mart 2019 Cuma 13:00
Kayserispor U21 kötü gidişata dur demek istiyor

U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor kötü gidişata dur demek istiyor.


U-21 Liginde son oynadığı 14 maçta galibiyet alamayan ve ligin dibine demir atan Sarı-Kırmızılılar ligin 25.haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı ter antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak olan Sarı-Kırmızılılar özel uçakla Rize’ye gidecek. Ligde geride kalan 24.hafta sonunda topladığı 10 puanla ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı deplasmanda Rizespor’u yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. Ligdeki son galibiyetini ligin 10.haftasında 2-1’lık sonuçla alan Sarı-Kırmızılılar tam 14 maçtır kazanamıyor. Son 14 maçta 13 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 1 beraberlik aldı.


Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Rizespor 5-3’luk sonuçla kazanmıştı. Pazar günü saat 12.00’de Rize Mehmet Cengiz Tesislerinden oynanacak olan Çaykur Rizespor U-21 ile İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 maçını Sibel Güngör yönetecek. Güngör’ün yardımcılıklarını Yunus Dolu ve Damla Ata yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Furkan Ulutürk.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:00
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