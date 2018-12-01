Kayserispor-Trabzonspor maçından notlar





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Bordo-mavili ekibin geride kalan hafta Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ogenyi Onazi, Kayserispor karşısında forma giyemezken, yerine Olcay Şahan ilk 11'de şans buldu.

Bordo-mavili ekip, Kayserispor karşısına, Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Olcay Şahan, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile çıktı.





- Genç oyuncular yine 11'de





Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, genç oyuncular Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen'e Kayserispor önünde de görev verdi.

İlk kez geçen hafta Fenerbahçe karşısında 11'de forma şansı bulan genç oyuncular Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen, Kayserispor maçının başlangıç kadrosunda yine yer aldı.





- Kayserispor'da 3 değişiklik





Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'in 13. haftasında 5-0 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Oleksandr Kucher, Bilal Başacıkoğlu ve Atila Turan'ın yerine, Deniz Türüç, Kana Bıyık ve Tiago Lopes, Trabzonspor karşısında Ertuğrul Sağlam'ın tercihleri oldu.



Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Varela, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç ve Umut Bulut 11'iyle sahaya sürdü.



