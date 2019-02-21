İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gelecek adına plan yapmadıklarını söyleyerek, “Ayağımız yere sağlam basmalı. Yer kaygan” dedi.

Kayseri’de faaliyet gösteren özel bir okul tarafından düzenlenen Futbol Ve Spor Kültürü etkinliğine katılan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hikmet Karaman, “Kayserispor olarak Avrupa kupalarını düşünecek pozisyonda değiliz. Öncelikli hedefimiz kümede tutunmak. Bunun için ayaklarımız yere sağlam basmalı. Yer kaygan. Bir kayarsak toparlayamayız. Önce yere sağlam basalım sonra hedef koyarız” dedi.

Futbola sokak aralarında futbol oynayarak başladığını, sonrasında ise futbol dünyası içerisinde olmak adına teknik direktörlüğü meslek edindiğini ifade eden Karaman, “Hoca olmak genlerimde varmış. Hocalık yapmayı seviyorum. İşimi severek yapıyorum. Hoca olarak 2 kupa kazandım. Ama yeterli değil. Bunların sayısını artırmam lazım” ifadeleri kullandı.

Hollandalı Johan Cruyff ve Arjantinli Marcelo Bielsa, İspanyol Pep Guardiola gibi isimlerin fikirlerinden zaman zaman yararlandığını söyleyen Hikmet Karaman, Türkiye’de de başarılı birçok teknik direktör olduğunu vurguladı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı da yer aldı. Söyleşi sonrasında okul müdürü Mehmet Keskinkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Sonrasında öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.