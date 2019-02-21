0553 313 94 23

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gelecek adına plan yapmadıklarını söyleyerek, “Ayağımız yere sağlam basmalı.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:49
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gelecek adına plan yapmadıklarını söyleyerek, “Ayağımız yere sağlam basmalı. Yer kaygan” dedi.


Kayseri’de faaliyet gösteren özel bir okul tarafından düzenlenen Futbol Ve Spor Kültürü etkinliğine katılan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hikmet Karaman, “Kayserispor olarak Avrupa kupalarını düşünecek pozisyonda değiliz. Öncelikli hedefimiz kümede tutunmak. Bunun için ayaklarımız yere sağlam basmalı. Yer kaygan. Bir kayarsak toparlayamayız. Önce yere sağlam basalım sonra hedef koyarız” dedi.


Futbola sokak aralarında futbol oynayarak başladığını, sonrasında ise futbol dünyası içerisinde olmak adına teknik direktörlüğü meslek edindiğini ifade eden Karaman, “Hoca olmak genlerimde varmış. Hocalık yapmayı seviyorum. İşimi severek yapıyorum. Hoca olarak 2 kupa kazandım. Ama yeterli değil. Bunların sayısını artırmam lazım” ifadeleri kullandı.


Hollandalı Johan Cruyff ve Arjantinli Marcelo Bielsa, İspanyol Pep Guardiola gibi isimlerin fikirlerinden zaman zaman yararlandığını söyleyen Hikmet Karaman, Türkiye’de de başarılı birçok teknik direktör olduğunu vurguladı.


Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı da yer aldı. Söyleşi sonrasında okul müdürü Mehmet Keskinkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Sonrasında öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:49
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de iş yeri açılışı
    1. Hakkari’de iş yeri açılışı
    2. Bakan Berat Albayrak'tan KDV müjdesi!
    3. Çerkes Derneğinden “anadil” açıklaması
    4. Belediye Başkanı Tahsin Babaş:..
    5. Tüfekle kendini vuran genç hayatını..
    6. M3 para arzı arttı
    7. Merkez Bankası rezervleri
    8. Pazarcılar: “Fide, gübre ve mazot..
    9. El Cezire Balkanlar'ın belgesel..
    10. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal..
    11. Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye..
    12. Büyükşehir’den 5 sporcu milli takımda
    13. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    14. Vali Memiş, Şehit Öznütepe’nin..
    15. Bolu'da zehirlenme şüphesi
    16. Altınok, gazetecilerle bir araya geldi
    17. Atletizmde birer altın ve bronz madalya
    18. Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının..
    19. Başkan Kazım Kurt işçilerle buluştu
    20. Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin..
    21. Diriliş Ertuğrul'da flaş ayrılık! Yeni..
    22. Gürcistan sınırında yakalanan FETÖ..
    23. Kış 2019 Tatbikatı
    24. Çine’de kaybolan görme engelli kadın 8..
    25. Hatay'da kaza yapan kargo aracı devrildi
    26. Bayburt’un işgalden kurtuluşunun 101...
    27. Tepebaşı’nın oto pazarına ilgili..
    28. Vatandaşlar tahsilat işlemlerini..
    29. Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve..
    30. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı